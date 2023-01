Dwayne Johnson le habría propuesto a Warner Bros un plan para años de películas de Black Adam y Superman con Henry Cavill

Parece que Dwayne Johnson no solo estaba tratando de generar expectativas cuando el contexto de la promoción de Black Adam tanteó planes para más cintas derivadas de esa producción y un eventual choque cinematográfico entre Superman y Teth Adam.

Después de todo, aunque en estos minutos Black Adam 2 no está avanzando y se confirmó que Henry Cavill finalmente no continuará como Superman, un nuevo reporte dice que tiempo atrás Dwayne Johnson le habría propuesto a Warner Bros un plan para años de películas de Black Adam y Superman con Cavill.

De acuerdo a Variety, en abril de 2022 y siguiendo la compra de WarnerMedia por parte de Discovery, Dwayne Johnson habría presentado ante David Zaslav, el CEO de Warner Bros Discovery, un “plan de varios años para Black Adam y un Superman liderado por Cavill en el que las dos propiedades se entrelazarían, creando un enfrentamiento de Superman contra Black Adam”.

Por supuesto esto habría ocurrido antes de que James Gunn y Peter Safran tomaran las riendas de las adaptaciones de DC cuando existía lo que Variety define como como “un vacío de poder”. No obstante, la propuesta de Johnson junto a los productores Hiram García y Beau Flynn no tuvo una buena acogida. “Dwayne pasó por alto a todos, lo que no sentó bien”, señaló una fuente del reporte.

Finalmente Variety dice que aparte de ese movimiento enfocado en el futuro del Universo DC, La Roca no dejó una muy buena impresión en Warner Bros por otras actitudes como su poca promoción a DC League of Super-Pets o la insistencia para promocionar su marca de tequila en la premiere de Black Adam. Después de todo, Black Adam no fue un éxito rotundo pese a las exigencias de su estrella y sus costosas refilmaciones y en última instancia el personaje no será parte del inicio del nuevo Universo DC para el cine.