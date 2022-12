Dwayne Johnson tampoco quiso filmar un cameo como Black Adam en la película de The Flash

Como están las cosas en estos momentos Black Adam quedará como la única aparición de Dwayne Johnson como Teth Adam en las adaptaciones de DC Comics ya que aunque la puerta estaría abierta para otros proyectos, en estos minutos el actor y el personaje no están considerados en el plan para el nuevo Universo DC que están elaborando James Gunn y Peter Safran.

Pero aquel escenario podría haber sido distinto si Dwayne Johnson hubiese aceptado un par de ofertas. Como recordarán días atrás les contamos de un reporte que decía que La Roca no quiso filmar un cameo como Black Adam para Shazam! Fury of the Gods, la nueva película del clásico rival del villano que se estrenará durante el próximo año.

Bueno, ahora el mismo responsable de ese informe, el reportero de The Wrap Umberto Gonzalez reveló que Dwayne Johnson tampoco quiso filmar un cameo como Black Adam para la película de The Flash.

Según Gonzalez “cuando la película de The Flash se estaba filmando originalmente, se le preguntó al presidente de producción de 7 Bucks, Hiram García, si Dwayne podía hacer un cameo como Black Adam en la película, sin embargo, García ‘declinó cortésmente’”.

Por supuesto, considerando que los cameos de Superman (Henry Cavill) y Wonder Woman (Gald Gadot) fueron cortados de The Flash, nada asegura que la aparición de Johnson como Black Adam efectivamente hubiese llegado a la versión final de la película. No obstante, esta información indica que por alguna razón La Roca no quiso vincular a su versión de Black Adam con otros dos proyectos de DC que en el escenario actual perfectamente pudieron presentarse como epílogos de su incursión como Black Adam.