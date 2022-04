Ejecutivos de Warner Bros. y DC habrían discutido el futuro de Ezra Miller en sus películas tras los incidentes del actor en Hawái

Desde que se reportó que Ezra Miller había sido arrestado en Hawái por alteración del orden público y acoso, han existido dudas respecto a qué medidas podría tomar respecto al actor Warner Bros, el estudio detrás de Animales Fantásticos y The Flash, dos de los proyectos más importantes de Miller en estos momento.

Hasta la fecha Warner Bros no ha dicho nada oficial al respecto, sin embargo, un nuevo reporte de Rolling Stone sostiene que el estudio estaría evaluando que medidas tomar con Miller.

Concretamente, según Rolling Stone, “los ejecutivos de Warner Bros. y DC realizaron una reunión improvisada de emergencia para discutir el futuro de Ezra Miller” después del arresto del actor. En ese contexto, según una fuente de ese medio, “el consenso en la sala fue hacer una pausa en cualquier proyecto futuro que involucre a Miller, incluidas las posibles apariciones en DC Cinematic Universe”.

Es decir, cualquier potencial decisión sobre el futuro cinematográfico de la versión de Flash de Miller y su papel en la saga Animales Fantásticos estarían en suspenso hasta nuevo aviso.

Por supuesto, considerando que el estreno de la película de The Flash reciamente fue postergado hasta 2023, la decisión sobre una secuela de esa cinta no parece tan apremiante. No obstante, los reportes sobre Miller no dejan de ser preocupantes. Después de todo, Rolling Stone sostiene que el actor tampoco habría estado bien durante el rodaje de la película del velocista escarlata.

La película de The Flash se filmó el año pasado bajo la dirección de Andrés Muschietti y, según una fuente de Rolling Stone, Miller habría experimentado “frecuentes crisis nerviosas” durante la producción. Así, aunque el reporte dice que “la fuente enfatiza que no hubo gritos ni arrebatos violentos”, se señala que Miller habría estado “perdido”.

“Ezra tenía un pensamiento en la cabeza y decía: ‘No sé lo que estoy haciendo’”, señaló la fuente.

Ezra Miller apareció por primera vez como Flash en las películas de DC en el contexto de Batman v Superman en 2016 y durante la semana pasada se reveló que fue arrestado en Háwai por incidente en un bar. Todo mientras una pareja entabló una petición de orden de alejamiento después de que el actor supuestamente los amenazara de muerte y robara algunas de sus pertenencias.