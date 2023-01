El anime Bastard!! tendrá una segunda temporada este 2023

Duran te la jornada de este lunes desde Warner Bros. Japón han dado a conocer que el anime Bastard!! tendrá una segunda temporada de la mano de Netflix en 2023.

Esta nueva temporada del anime de fantasía que rinde tributo a diferentes bandas de heavy metal, tendrá por nombre Bastard!! Ankoku no Hakaishin: Jigoku no Chinkonka-hen (BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy- Requiem of Hell Arc).

Kazushi Hagiwara, autor del manga, dibujó una ilustración de Dark Schneider, protagonista de la obra, para conmemorar el anuncio.

La primera parte del anime, estuvo compuesta por 13 episodios y se estrenó en junio pasado en Netflix, a la vez que contó con una segunda parte que abarcó del capítulo 14 al 24 en septiembre.

Bastard!! es una adaptación del manga de Hagiwara, el cual se estrenó en la revista Weekly Shonen Jump en 1988.