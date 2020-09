El anime de The World Ends With You presenta nuevo adelanto

Desde Square Enix dieron a conocer un nuevo adelanto de la adaptación al anime del videojuego, The World Ends With You, y que se estrenará en 2021.

Uno de los elementos más destacados del juego fue su banda sonora y quien estuvo a cargo de la música en el juego, Takeharu Oshimoto regresará para componer la del anime.

El anime será dirigido por Kazuya Ichikawa, mientras que Midori Gotou se encargará de los guiones. Por otro lado el diseño de personajes correrá de la mano de Tetsuya Nomura y Gen kobayashi.

Según apuntaron desde el equipo tras el anime, este mantendrá algunas partes de la historia del juego y modificará otras, a la vez que mencionaron que presentará un Shibuya actual y no del año 2007 como ocurría en el título.

Cabe recordar que el juego original de The World Ends With You fue lanzado en 2007 en Japón para la Nintendo DS, luego se lanzó una versión para dispositivos móviles en 2012, y finalmente una versión para Nintendo Switch en septiembre de 2018.