El co-fundador de Instagram habría salvado a Ashton Kutcher de un incendio

Kevin Systrom, el programador que fundó Instagram junto a Mike Krieger, habría salvado la vida de Ashton Kutcher en 2011.

De acuerdo al libro No Filter: The Inside Story of Instagram de Sarah Frier (vía Business Insider), el actor de That ’70s Show estaba interesado en invertir en la aplicación cuando esta tenía recién cerca de 10 millones de usuarios. Tal como lo había hecho con otras startups como Spotify, Airbnb y Path.

En ese escenario, Kutcher conoció a Systrom y, pese a que le costó concretar una reunión con él y este último se negó a acceder a la petición del actor para incluir una función reposteo en Instagram, el actor decidió invitarlo a un fin de semana de esquí junto a un grupo de otros interesados en la app.

Pero lo que era un viaje de diversión y negocios rápidamente pudo tomar otro tono cuando un día, cerca de las 4 de la mañana, comenzó un incendio en la sala de estar del lugar donde se estaban hospedando Kutcher y compañía.

En ese escenario, Systrom no dudó en actuar rápido y alertó al resto de los presentes para despertaran y desalojaran la casa que se estaba llenando de humo.

Así, el co-fundador de Instagram no solo salvó la vida de Kutcher sino que también forjó una amistad con el actor que mantiene hasta el día de hoy y que en su minuto lo ayudó a sumar celebridades para impulsar la popularidad de la red social.

Aunque claro, Instagram ahora está en manos de Facebook, Systrom ya no tiene nada que ver con la red compañía y por supuesto aún no tiene integrada la función que Kutcher pidió hace años.