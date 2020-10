El creador de X-Files lamentó haber dejado historias sin resolver en la temporada 11

Chris Carter, el creador de The X-Files, está arrepentido por dejar tantas historias sin resolver en el final de la serie.

Si bien previamente Carter había respaldado su apuesta para la conclusión de esta historia, en una reciente conversación con el podcast Sammensværgelsen (vía Den of Geek) expresó que lamenta esa conclusión del popular programa.

“Las historias de Skinner, Mulder, Scully y William aún están sin resolver”, señaló Carter. “Lamento no haber podido hacer eso. Siendo que Gillian (Anderson) ha decidido seguir adelante con su carrera, ciertamente no podríamos volver a mostrar a Mulder y Scully. Pero eso no quiere decir que no haya otra forma de hacer The X-Files. Y ahora mismo creo que el futuro no está escrito”.

La temporada 11 de The X-Files no resolvió controversiales puntos como el verdadero origen de William, quien los fanáticos creían que era el hijo de Mulder y Scully.

En ese sentido, Carter apuntó a que elementos como ese se podrían haber cerrado con anticipación si Gillian Anderson hubiese anunciado con antelación su salida de la serie.

“Siempre pensé que habría más X-Files”, comentó Carter. “Gillian Anderson decidió muy tarde en el rodaje del final de la temporada 11, no me di cuenta de que no habría más X-Files".

No obstante, Den of Geek destaca que esa frase se contradice con una declaración previa de Carter donde el creador básicamente dijo que terminó la serie del modo que quería. “Mi plan siempre había sido terminarlo esencialmente de la forma en que lo terminé", señaló Carter a THR en 2018.

Mientras Gillian Anderson ha dejado en claro que no planea regresar a The X-Files y por ende todo apunta a que el final de la temporada 11 será el definitivo, Carter tendrá la oportunidad de seguir expendiendo ese mundo con una serie animada que actualmente está en desarrollo.