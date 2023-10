El personaje de Carol en The Walking Dead regresará en la segunda temporada de Daryl Dixon

En el marco de la New York Comic Con 2023, es que fue dado a conocer que el personaje de Carol en The Walking Dead, interpretado por Melissa McBride, regresará en la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon.

El personaje tendría un rol importante en la serie, al nivel de que tendrá por nombre ‘The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol.’

“Sabía que había mucho más que contar sobre la historia de Carol, ya que la sentí muy inquieta la última vez que la vimos, mientras veía a su mejor amigo, Daryl, alejarse”, dijo McBride en un comunicado

“Separados o (¡con suerte!) juntos, sus historias son profundas y estoy muy emocionado de continuar el viaje de Carol hasta aquí. Este equipo de narradores ha hecho un trabajo increíble para llevar a estos dos personajes establecidos a un mundo completamente nuevo para ellos, y yo ¡Me encantan los descubrimientos!”, agregó.

Inicialmente, la serie sería protagonizada por ambos, pero en 2022 desde AMC dieron a conocer que el personaje de Carol finalmente no estaría involucrado debido a problemas de logística.

The Walking Dead: Daryl Dixon finalizará su primera temporada este 15 de octubre.