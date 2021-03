El videojuego Asterix & Obelix: Slap them all! se presenta con un nuevo tráiler

La compañía Microids anunció hoy que publicará un nuevo juego basado en los comics de Asterix & Obelix. Bajo el nombre de Asterix & Obelix: Slap them all!, el título llegará a fines de este año para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

El juego es un beat ‘em up en 2D desarrollado por Mr Nutz Studio con gráficos animados a mano para mantener la estética de los comics originales de René Goscinny y Albert Uderzo.

La historia se ambienta en la Galia del año 50 a.C. en donde una aldea de irreductibles galos se resiste a la ocupación romana con la ayuda de una poción mágica. Los jugadores tomarán control de Asterix y Obelix y podrán enfrentarse a romanos, piratas y normandos en modo cooperativo local.

Pueden ver el tráiler de anuncio del juego a continuación: