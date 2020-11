Fenomenoide volverá con una participación especial en Teen Titans Go!

No solo los Animaniacs y los Tiny Toons volverán en la factoría animada de Steven Spielberg. Ahora se ha dado a conocer que el gran Fenomenoide será recuperado en un capítulo especial de Teen Titans Go!.

El actor Paul Rugg, quien interpretó a la voz de este alocado superhéroe en la serie original, reveló que grabó sus líneas el año pasado y el episodio será finalmente emitido este fin de semana en Estados Unidos.

“Sí, Fenomenoide hará un mini regreso. El año pasado, la gente de Teen Titans Go me envió un guión y fue muy divertido. Me pidieron que agregara algunas cosas y lo hice y lo grabamos en diciembre pasado. ¡También consiguieron a David Warner! ¡Ed Asner! ¡Y Joe Leahy! El episodio es este fin de semana!”, remarcó.

Fenomenoide fue creada por Spielberg junto a las fuerzas creativas de Bruce Timm y Paul Dini, piezas clave de Batman: La Serie Animada, en una propuesta que tuvo 2 temporadas y se extendió por 24 episodios.