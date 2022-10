Fin del retiro: Saraya ya tendría el alta médica para volver a luchar en la AEW

Tras unirse a All Elite Wrestling, rápidamente comenzó a multiplicarse la especulación sobre el futuro sobre el ring de Saraya, la popular luchadora que saltó a la fama por su trabajo en la WWE bajo el nombre de Paige y cuya vida fue el foco de la película Fighting with My Family protagonizada por Florence Pugh,

Pero ahora The Wrestling Observer cortó la especulación, ya que desde la reconocida publicación sostuvieron que la luchadora ya tendría el alta médica para volver a luchar.

Tengan en cuenta que Saraya no podía trabajar sobre el ring a raíz de una lesión que sufrió en el cuello durante una pelea en parejas que se desarrolló durante junio de 2017.

Dicho incidente la forzó a un retiro temprano a los 25 años de edad, por lo durante los siguientes años Saraya solo había figurado como rostro y embajadora de la WWE, mientras exploró su lado de streamer a través de Twitchj. Ese tipo de tareas con la WWE concluyeron con el fin de su contrato durante este año.

Aunque por ahora no existe una confirmación oficial, Dave Meltzer informó que Saraya ya recibió la luz verde por parte del médico Michael Sampson, el doctor a cargo de la AEW.

Eso podría explicar la más reciente aparición de Saraya en los programas de la AEW, ya que la luchadora entró en acción para atacar a Britt Baker. Y si no hubiese tenido el alta médica, ninguna clase de contacto podría haber sido posible.