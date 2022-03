Garth Ennis estaría trabajando en un nuevo cómic de The Punisher

Aunque actualmente Frank Castle está portando un nuevo símbolo en los cómics de Marvel, aparentemente la editorial planearía regresar al personaje a un terreno conocido durante este año.

Pese a que aún no hay nada oficial al respecto, recientemente Garth Ennis señaló que estaría trabajando en un nuevo cómic de The Punisher.

Durante su participación en el podcast Comic Book Couples Counseling (vía Bleeding Cool), Ennis comentó que durante este año lanzaría una nueva historia de Frank Castle ambientada en Vietnam

“Debo decir que habrá otro Punisher, presumiblemente más adelante este año”, dijo Ennis. “Una historia de Vietnam que se unirá a los eventos de la serie Nick Fury y Born. Descubrirás lo que sucedió en el medio y cómo terminó en Fire Base Valley Forge”.

El guionista añadió que este título podría no ser lo que algunos fanáticos están esperando porque “la competencia de Frank, ese casi disfrute del combate, no es una línea recta. No es tan inevitable como algunos pueden pensar. Verán eso en la historia”.

Por supuesto, Ennis tiene una historia con The Punisher ya que no solo trabajó con el personaje junto a Steve Dillon en los sellos para lectores maduros de Marvel, sino que también realizó la saga Born fue dibujada por Darick Robertson.