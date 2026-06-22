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    Política

    Alvarado defiende actuar del gobierno en caso de niños haitianos: “Cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción”

    "Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar y en este caso específico saber dónde están, con quién están, cómo se encuentran y en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos", sostuvo el biministro.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En una nueva vocería desde el Palacio de La Moneda, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, respondió a las críticas que han surgido en contra del gobierno por las acciones que han tomado en torno al caso de niños haitianos.

    En concreto, algunas voces han apuntado a que el gobierno ha tenido una sobrerreacción ante al pre-informe de Contraloría, sobre los menores haitianos no localizados.

    Frente a esto, Alvarado sostuvo: “Yo quiero expresar que cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar y en este caso específico saber dónde están, con quién están, cómo se encuentran y en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos”.

    “Lo que ha hecho el gobierno es simplemente tomar conocimiento a través de un informe de la Contraloría de un problema serio y delicado que detectó que de 105 casos, 64 niños no fueron ubicados por la Contraloría y en función de aquello se formó una fuerza de tarea liderada por la ministra (María Jesús) Wulf que a la fecha ha ido entregando resultados”, continuó.

    “Gran parte de esos menores han podido ser ubicados y se ha constatado que están en buenas condiciones. Así que en ningún caso hay una sobrerreacción cuando se trata de una evidencia que nos entrega un organismo independiente como es la Contraloría respecto a situación de menores”, agregó.

    “Y respecto a un aprovechamiento político, les quiero manifestar que desde el primer instante, en este mismo podio, les señalé que el objetivo principal del gobierno era el bienestar de los niños, ubicarlos, encontrarlos, saber cómo se encontraban y cómo se les podía ayudar, y yo mismo manifesté y señalé que no era el momento de los cuestionamientos políticos”, cerró el biministro.

    ¿“Mejor camino” para un corredor humanitario?

    Por otro lado, en la misma vocería, Alvarado fue consultado por el nuevo escenario político en la región latinoamericana, dado el triunfo de Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia, y el próximo cambio de gobierno en Perú.

    En concreto, le preguntaron si estos nuevos nombres habilitan la discusión de un corredor humanitario, una iniciativa que el Presidente José Antonio Kast ha promovido con fuerza con miras a la salida de migrantes irregulares de nuestro país.

    “Respecto al corredor humanitario, uno va a esperar que como son temas de Estado, independientemente de quién gobierne, exista siempre una colaboración en ese sentido porque hay un bien superior que está en juego”, contestó.

    “Ahora, indudablemente que este nuevo escenario puede ayudar y puede contribuir a que esas conversaciones vayan por mejor camino”, agregó.

    Más sobre:GobiernoNiños haitianosClaudio AlvaradoContraloría

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