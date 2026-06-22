Gobierno Regional y Conaset arremeten por el Tramo 3 de la Ciclovía Metropolitana Nueva Alameda.

La Gobernación Regional Metropolitana y Conaset (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, este lunes presentarán una nueva minuta técnica sobre el impacto en seguridad vial de paralizar el Tramo 3 de la Ciclovía Metropolitana Nueva Alameda.

Actualmente están ejecutados en un 100% el tramo 1 (Vicuña Mackenna a Manuel Rodríguez) y tramo 2 (Manuel Rodríguez a Exposición).

Imagen referencial. Foto: ATON.

El documento emitido por Conaset recomienda reconsiderar al Gobierno la ejecución íntegra del proyecto conforme a su diseño original, una sugerencia del COSOC (Consejo de la Sociedad Civil) y las comunidades de ciclistas.

Añade que la falta de ejecución del tramo 3, comprendido entre Av. Exposición y Av. Pajaritos, con una longitud aproximada de 3,8 km, genera una discontinuidad relevante en la infraestructura proyectada. Esta situación -se sostiene en el texto- afecta negativamente la conectividad de la red, reduce el nivel de servicio esperado y puede incrementar los riesgos para la seguridad vial de ciclistas y otros usuarios de ciclos provenientes del sector poniente, quienes deben enfrentar interrupciones en sus recorridos y condiciones de circulación menos seguras.

El proyecto completo considera 8 km de vía segregada de alto estándar, desde Plaza Baquedano hasta Av. Pajaritos, cruzando Santiago, Estación Central y Lo Prado, con 48 cruces regulados y conexión a la red ampliada de ciclovías.

Claudio Orrego, Gobernador de Santiago, señala que “el informe de Conaset reafirma lo que hemos dicho desde el primer día, el tercer tramo de la ciclovía Nueva Alameda es una obra necesaria y urgente para Santiago. Por eso, con las conclusiones de este documento esperamos que el Gobierno tome la decisión de iniciar cuanto antes su ejecución y cumpla la obligación legal propia de un Convenio de Programación. Estamos convencidos que los vecinos de Estación Central, Lo Prado y Maipú tienen el mismo derecho a contar con infraestructura ciclista segura y de calidad, que quienes viven en otras comunas”.

“Santiago no puede quedar a medias, principalmente porque no solo se trata de una ciclovía, sino también de mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de las personas mediante nuevas luminarias, cruces peatonales más seguros, mejor señalización, contadores de flujo y biciestacionamientos”, añade Orrego.

El informe Conaset recomienda reconsiderar la ejecución íntegra del proyecto conforme a su diseño original (Decreto Supremo N.°102/2021). Añadiendo que el diseño suma medidas complementarias: nuevas luminarias, cruces peatonales seguros, mejor señalización vertical, contadores de flujo y bici-estacionamientos.

Ciclovía.

Carolina Oyarzún, Directora del Movimiento Furiosos Ciclistas, indica que “este informe es clave al revelar cómo la paralización de este tramo pone en riesgo directo la vida de los ciclistas provenientes de la zona sur y poniente, incluyendo comunas como Maipú, quienes representan entre el 19% y el 26% de los viajes en bicicleta en Santiago. Una buena ciudad pone a las personas en el centro y esto exige calles con infraestructura intermodal, atractivas y seguras”.

El documento emitido por Conaset concluye estableciendo que por “las razones expuestas, se estima necesario reconsiderar la ejecución integral del Proyecto Nueva Alameda conforme a su diseño original”.

Añadiendo que “su diseño incorpora criterios de seguridad vial para ciclistas y otros usuarios de ciclos, así como para usuarios vulnerables, especialmente peatones”.

Asimismo, sostiene el informe “el proyecto contempla una serie de medidas complementarias que fortalecen la seguridad vial y mejoran la calidad del espacio público, entre las que destacan la instalación de nuevas luminarias, la construcción de cruces peatonales seguros, el mejoramiento de la señalización vertical, la implementación de contadores de flujo para monitoreo de la demanda ciclista y la habilitación de bici-estacionamientos”.