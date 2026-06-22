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    FAO: Chile es el quinto mayor actor mundial de la pesca y acuicultura, y se proyecta alza de 13% en próxima década

    Uno de los datos más llamativo del informe de la FAO es el de la acuicultura chilena: se espera que la producción escale a 1.806.000 toneladas, el mayor crecimiento de los países del hemisferio occidental.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Chile es el mayor productor acuícola de América Latina y el proveedor número uno de salmón hacia Estados Unidos. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La pesca y la acuicultura no son solo una fuente de proteínas sino también un negocio global de proporciones colosales.

    En 2024, el sector alcanzó un nuevo récord histórico de producción con 235 millones de toneladas (incluyendo algas), con un valor de primera venta estimado en US$565.000 millones, según el informe más reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

    De acuerdo al reporte World Fisheries and Aquaculture, Blue transformation turning vision into impact, con datos a 2024, el comercio mundial generó ingresos estimados en US$ 186.000 millones e involucró a cerca de 230 territorios económicos.

    Dentro de ese mapa global, Chile ocupa un lugar privilegiado: es el quinto mayor exportador mundial de productos de animales acuáticos con US$8.500 millones, el mayor productor acuícola de América Latina y el proveedor número uno de salmón hacia Estados Unidos.

    Un negocio que, según las proyecciones de la propia FAO, seguirá creciendo en la próxima década.

    La producción de animales acuáticos alcanzó 195 millones de toneladas en 2024, cifra que ha crecido a una tasa promedio anual de 3,2% desde 1950. El sector empleó a 65 millones de personas en actividades primarias de producción, sosteniendo los medios de vida de más de 600 millones de personas.

    El comercio internacional de animales acuáticos totalizó US$184.000 millones en 2024. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    De acuerdo al estudio, el 89% de la producción se destinó al consumo humano, con una disponibilidad per cápita global de 21,3 kg por año.

    El comercio internacional de animales acuáticos totalizó US$184.000 millones en 2024.

    Para dimensionar esa cifra, la FAO la compara directamente con el comercio mundial de carnes terrestres: las exportaciones de carne bovina sumaron US$ 79.100 millones, las de cerdo US$57.500 millones y las de pollo US$ 48.700 millones.

    El pescado dominó el comercio: representó el 68% del valor total de animales acuáticos exportados, los crustáceos el 22% y los moluscos el 11%. FRED TANNEAU

    El comercio de animales acuáticos supera al de vacuno y porcino combinados (US$136.600 millones) y es comparable en magnitud al total de las tres carnes terrestres juntas (US$185.300 millones).

    Acuicultura

    El pescado dominó el comercio: representó el 68% del valor total de animales acuáticos exportados, los crustáceos el 22% y los moluscos el 11%.

    Los salmones y truchas fueron el grupo de mayor valor individual, con US$38.100 millones exportados (21% del total acuático). A diferencia de otros segmentos, ese valor se mantuvo estable en 2023 y 2024 mientras el resto del comercio acuático declinaba.

    En 2024, la acuicultura produjo 103 millones de toneladas de animales acuáticos, representando el 53% de la producción global. Por primera vez en la historia registrada, supera a la pesca de captura, que se mantuvo estable en 92 millones de toneladas, rango dentro del cual ha fluctuado desde finales de los años 1980.

    Chile es el mayor proveedor de salmones de Estados Unidos.

    La concentración geográfica de la acuicultura es marcada: Asia representa el 89% de la producción mundial, y los cinco mayores productores concentran el 82% del total: China (56%), India (12%), Indonesia (6%), Vietnam (5%) y Bangladesh (3%). América Latina y el Caribe aporta solo el 4% de la producción acuícola mundial, pero su peso en exportaciones es significativamente mayor.

    Chile, el gigante salmonero

    El informe de la FAO pinta un retrato favorable de la posición chilena en el mapa global. Con US$8.500 millones exportados en 2024, Chile es el quinto mayor exportador mundial de productos de animales acuáticos, con el 5% de las exportaciones globales.

    Los cinco primeros (China, Noruega, Vietnam, Ecuador y Chile) concentraron el 35% del comercio mundial.

    <b>Ranking</b><b>País</b><b>Valor exportado</b><b>% global</b>
    ChinaUS$20.100 millones11%
    NoruegaUS$16.000 millones9%
    VietnamUS$10.500 millones6%
    EcuadorUS$9.200 millones5%
    ChileUS$8.500 millones5%

    En acuicultura, Chile es el líder indiscutido de América Latina. En 2024 produjo 1.408.000 toneladas de animales acuáticos en cultivo, equivalentes al 27,8% de toda la producción acuícola del continente, por delante de Ecuador (24,4%) y Brasil (17,4%).

    La producción total del país, incluyendo pesca de captura, alcanzó 3.508.000 toneladas, según la FAO.

    El dominio chileno en el mercado del salmón es aún más contundente. Según la FAO, Chile proveyó casi la mitad de todas las importaciones de salmón de Estados Unidos en 2024, muy por encima de Noruega (18%).

    Junto a Noruega, Chile concentra cerca de la mitad del valor de exportación global de salmones y truchas, el grupo de mayor valor en el comercio acuático mundial, y ambos abastecen a más de 200 países y territorios.

    Chile figura también como proveedor estratégico de Japón, tercer importador mundial con US$12.600 millones, y como fuente clave para la Unión Europea, el mayor mercado importador con US$63.200 millones en compras totales de animales acuáticos.

    En harina y aceite de pescado, el informe confirma que Perú y Chile dominan la oferta mundial de estos insumos críticos para la industria acuícola global, aunque la producción sigue sujeta a variabilidad climática.

    El informe advierte que la dependencia de la anchoveta es un factor de riesgo. “Esto hace a Perú, y en menor medida a Chile, más vulnerable a fluctuaciones anuales significativas”, señala la FAO, citando como ejemplo lo ocurrido en 2023, cuando un evento de El Niño costero perturbó la surgencia del sistema de Humboldt y las capturas cayeron a 2,4 millones de toneladas desde 7,0 millones en 2018.

    En 2024, la extracción de productos del mar alcanzó un nuevo récord histórico de producción con 235 millones de toneladas (incluyendo algas) Jürgen Westermeyer

    En 2024 hubo recuperación a más de 5,0 millones de toneladas, pero el récord histórico de 13,1 millones de toneladas de 1970 sigue muy lejano.

    Proyecciones para Chile

    Uno de los aportes más valiosos del informe para la industria son las proyecciones de la Tabla 3.1, generadas con el modelo FAO Fish. La propia FAO advierte que las cifras “no deben interpretarse como pronósticos. Representan escenarios que ayudan a identificar tendencias esperadas y los factores clave que probablemente darán forma a la producción, el consumo, el comercio y los precios futuros” del sector.

    Para Chile, el modelo del organismo proyecta que la producción total de animales acuáticos pasará de 3.508.000 a 3.962.000 toneladas entre 2024 y 2034, un alza de 13%.

    El dato más llamativo es el de la acuicultura: se espera que escale a 1.806.000 toneladas, un crecimiento de 28,3%, el mayor de los países del hemisferio occidental incluidos en el modelo.

    <b>País</b><b>Prod. 2024(miles tm)</b><b>Prod. 2034(miles tm)</b><b>Var. %</b><b>Acuic. 2024(miles tm)</b><b>Acuic. 2034(miles tm)</b><b>Var. acuic. %</b>
    Chile3.5083.962+13,0%1.4081.806+28,3%
    Perú5.8606.102+4,1%118123+4,3%
    Brasil1.5461.810+17,1%8821.053+19,4%
    Noruega3.8234.256+11,3%1.6672.008+20,4%
    China70.50179.075+12,2%57.55766.072+14,8%
    India18.37020.607+12,2%12.08814.075+16,4%
    EE.UU.4.2204.556+8,0%467513+9,8%
    Mundo*195.000214.000+10,0%103.000119.000+16,0%

    A nivel global, la FAO proyecta que la producción total de animales acuáticos llegará a 214 millones de toneladas en 2034, un 10% más que en 2024.

    La acuicultura será el motor: crecerá un 16% hasta 119 millones de toneladas, mientras la pesca de captura aportará un incremento del 3%, llegando a 95 millones de toneladas gracias a una mejor gestión pesquera.

    En el escenario regional, Noruega proyecta un crecimiento del 11,3% en producción y 20,4% en acuicultura para 2034, tasas inferiores al salto esperado de Chile, lo que sugiere que el país podría ganar terreno relativo en el mercado global del salmón.

    Brasil también emerge como actor relevante en la región, con alzas proyectadas de 17,1% en producción y 19,4% en acuicultura.

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