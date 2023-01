James Gunn desmintió un reporte sobre el futuro de Wonder Woman en las películas de DC

Otro día, otro rumor sobre las películas de DC que ha sido desmentido por James Gunn. Siguiendo los antecedentes sobre los planes de DC Studios que el portal Variety incluyó en su reporte sobre el proyecto que Dawyne Johnson intentó impulsar con Black Adam, Gunn utilizó su cuenta de Twitter para aclarar un par de puntos.

Ante todo, en respuesta a un fanático, Gunn desmintió la información de Variety que decía que Wonder Woman no aparecería en los primeros tres años de entregas del nuevo Universo DC.

“Por la presente lo desmiento (solo porque no es cierto)”, escribió Gunn.

En el reporte original no se detallaba si aquella ausencia de Wonder Woman implicaría un cambio en la versión cinematográfica del personaje y Gunn tampoco profundizó en el tema, por lo que el principal antecedente al respecto siguen siendo las declaraciones previas del co-CEO de DC Studios respecto a Gal Gadot.

Pero eso no es todo porque Gunn también abordó otros puntos del reporte de Variety. Así, mientras el cineasta indicó que no estaba al tanto del tema de Ezra Miller - el rumor decía que algunos ejecutivos estarían dispuestos a seguir con actor como Barry Allen tras The Flash- Gunn explicó que su plan para el DCU no es de tres años.

“No sé qué hay por ahí sobre Ezra, pero nuestra grilla es de 8 a 10 años (pero solo anunciaremos algunos de ellos este mes)”, dijo el director.

Por lo tanto mientras esperamos que se revele el proyecto para la próxima década de las adaptaciones de DC Comics, es preciso tener en cuenta que Wonder Woman podría estar en esos planes y la situación de Miller sigue en una nebulosa porque las intenciones de los ejecutivos de Warner Bros podrían ser distintas al proyecto de Gunn y Safran.