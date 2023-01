Ejecutivos de Warner Bros estarían dispuestos a continuar con Ezra Miller como The Flash tras la película del velocista

James Gunn y Peter Safran todavía no revelan su plan a futuro para las adaptaciones DC Comics, sin embargo, el futuro cinematográfico de la franquicia sigue inspirado reportes y conjeturas.

Así, en el contexto de un artículo sobre un plan propuesto por Dwayne Johnson para las cintas de DC, Variety indicó que el proyecto que están trazando Gunn y Safran contemplaría tres años de un universo cinematográfico interconectado.

Pero quizás lo más llamativo es que según ese mismo informe aquel proyecto inicialmente no incluría a Wonder Woman. El artículo no detalló si se trata solo de la versión del personaje de Gal Gadot (quién según Gunn aún no saldría de la franquicia) o esta solo sería pausa en las apariciones cinematográficas de la amazona. Pero eso no es todo porque mientras Henry Cavill está fuera como Superman, Variety dice que otro integrante de la Justice League (2017) podría seguir en la saga: Ezra Miller.

Según Variety pese a las polémicas que protagonizó el año pasado, Miller “no se ha metido en problemas desde que comenzó su tratamiento de salud mental” a mediados de 2022 y “algunos ejecutivos” de Warner Bros estarían “dispuestos a continuar con el actor” como Barry Allen/The Flash después del estreno de la cinta del velocista escarlata.

El debut de The Flash está programado para junio de este año y el comportamiento de Miller ha sido uno de los puntos más complejos de su desarrollo y promoción, por lo que cualquier decisión de Warner Bros respecto al actor será algo a considerar.

En ese sentido es importante remarcar que más allá de las rumoreadas intenciones de los ejecutivos por ahora no está claro si Gunn y Safran efectivamente quieren que Miller sea parte de su nuevo Universo DC. De hecho, por ahora los antecedentes del plan de los ejecutivos siguen siendo mínimos y Variety solo lo describe como “un reinicio amplio pero no general”.