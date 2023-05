James Gunn tiene una sugerencia para el título de otra posible película de los Guardianes de la Galaxia

Incluso antes de que se confirmara que James Gunn será el director de la próxima película de Superman y comandará la adaptaciones de DC Comics con DC Studios junto a Peter Safran, se sabía que el cineasta se despediría de la saga de Star-Lord y compañía con Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Pero ahora que la película ya se estrenó y nos presentó la conclusión que ideó Gunn para las aventuras de los héroes espaciales el director reiteró que no planea realizar una Guardianes de la Galaxia Vol. 4.

A través de Twitter Gunn ha recibido varias consultas sobre el futuro de los Guardianes de la Galaxia y no ha dudado en enfatizar que no seguirá con esta franquicia.

“No hay posibilidad real, no”, afirmó Gunn cuando un fanático preguntó por la posibilidad de Guardianes de la Galaxia Vol. 4.

Todo mientras que en respuesta a otro usuario que afirmó que podría hacer algo con el elenco de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en una década más, Gunn también descartó esa opción e incluso en un tweet paralelo también planteó que su etapa con Marvel está cerrada.

Pero aunque Gunn no seguirá contando historias de los Guardianes de la Galaxia es probable que Marvel Studios no se despida de esa saga y el director también indicó que no está en contra de otra cinta aunque tendría una petición al respecto.

“(La posibilidad de una nueva película de los Guardianes de la Galaxia con otro director) es mayor. Lo apoyaría totalmente, seguro”, dijo Gunn.

Así, mientras no nombró a ningún director en particular para tomar las riendas de la saga, reveló una petición: “Primero sugeriría que no la llamen Vol 4″.

Gunn no detalló por qué no le gustaría que la siguiente cinta de la saga se llamara Guardianes de la Galaxia Vol.4, pero respaldó el tweet de un fan que decía que “el sello de Vol” sería suyo.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya ha recaudado $542 millones de dólares a nivel mundial.