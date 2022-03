James Wan sobre el retraso de Aquaman and the Lost Kingdom: “Estoy agradecido por el tiempo adicional”

Debido a un reciente ajuste en el calendario de estrenos de Warner Bros, Aquaman and the Lost Kingdom ya no llegará durante este año y recién se presentará en cines a partir de marzo de 2023.

Pero aunque para muchos fanáticos de la versión de Arthur Curry de Jason Momoa eso es simplemente una mala noticia, el director de la secuela de Aquaman valoró el lado positivo de este retraso.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, James Wan abordó el cambio en la fecha de estreno de Aquaman and the Lost Kingdom y aseguró que aquella es una decisión favorable para él porque le permitirá completar la película de mejor manera.

“Estoy trabajando sin parar, día y noche (al menos 15 horas cada día), en mi corte de director desde mi casa”, escribió Wan. “¡Gracias a Dios por el gran escritorio! Para una película que es casi completamente efectos visuales, estoy agradecido por el tiempo adicional necesario para crearla correctamente. Trabajando con nueva tecnología innovadora, estoy impresionado por algunas de las primeras pruebas que se están realizando. Soy cautelosamente optimista y estoy emocionado, y no puedo esperar para compartir cuando sea el momento”.

Previamente Warner Bros planeaba estrenar Aquaman and the Lost Kingdom durante este año, pero ahora la película llegará el 17 de marzo de 2023 a los cines de Estados Unidos.