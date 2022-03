Jared Leto quiere que Morbius se enfrente a las tres versiones live-action de Spider-Man

Aunque las primeras críticas no parecen muy auspiciosas para el futuro de Morbius, Jared Leto no dudó en compartir sus ambiciones para su encarnación del vampiro viviente.

Concretamente, en el marco de una conversación con el podcast Phase Zero, el actor fue consultado sobre qué versión de Spider-Man le gustaría que fuese el rival de Morbius en una potencial nueva historia con el personaje.

Pese a que eventualmente el actor individualizó a la versión de Spidey de Tom Holland, inicialmente respondió asegurando que le gustaría enfrentarse a todas versiones live-action de Spider-Man. Es decir, no solo al trepamuros de Holland, sino que a los Spider-Men de Tobey Maguire y Andrew Garfield

“Bueno, te diré, me los llevaré a todos, amigo mío. No tengo miedo”, dijo Leto. “Pero tengo que decir que hay algo en el hecho de que Spider-Man y Morbius de Tom Holland sean un nuevo capítulo en el universo que parece bastante apropiado. Me encantaría verlos subirse al ring entre ellos, estos dos personajes. Creo que Tom simplemente, ya sabes, hizo un trabajo fenomenal y es un gran actor y aporta mucha energía y humor al papel”.

[A continuación encontrarán spoilers de Morbius]

Pese a que el estreno de Morbius recién se concretará durante esta semana, días atrás el propio director de la película, Daniel Espinosa, confirmó los rumores sobre la escena post-créditos de aquella producción e indicó que eventualmente Spider-Man cruzaría su camino con Morbius.

Espinosa no detalló qué Spider-Man sería (con la inclusión de Vulture todo se vuelve muy enredado), por lo que el comentario de Leto se enmarca en ese contexto que de seguro dará que hablar después de que Morbius llegue a los cines este 31 de marzo.