John Cho calificó como “impactante” la cancelación de la serie live-action de Cowboy Bebop: “Me desanimó”

John Cho volvió a hablar sobre la cancelación de la serie live-action de Cowboy Bebop. Si bien el actor que interpretó a Spike Spiegel ya se había referido anteriormente al final del programa amparado por Netflix, recientemente el intérprete abordó otra vez el tema en el contexto de una entrevista con The Hollywood Reporter.

Pero aunque antes Cho solo había compartido un escueto mensaje, ahora el actor ahondó un poco más en el tema y planteó que la cancelación de la nueva serie Cowboy Bebop no fue sencilla para él debido a todo el esfuerzo que implicó la producción del programa.

“Puse mucho de mi vida en ello. Me lesioné filmando ese programa, así que me tomé un año sabático debido a la cirugía y me dediqué a la rehabilitación, regresé y terminé el programa”, recordó Cho. “Fue una enorme montaña para escalar la curación de esa herida. Me sentí bien conmigo mismo como resultado. También filmamos el programa en Nueva Zelanda, así que mi familia se mudó allí. Fue solo un gran evento en mi vida y de repente terminó. Fue muy impactante y me desanimó”.

Sin embargo, pese a que Cho no volverá como Spike Spiegel, el actor igualmente encontró una faceta positiva de aquella cancelación.

“Me emocionó mucho la respuesta (de la gente)”, agregó el actor. “Desearía haber podido contactar a todos y abrazarlos. No puedes hacer eso ahora, pero... no sé qué es esto. Estoy un poco desconcertado acerca de cómo puedes conectarte con personas que no conoces haciendo tu trabajo, pero no lo cuestionaré. Lo valoraré y lo atesoraré. Estoy realmente profundamente agradecido de que a alguien le importe. Es impresionante para mí”.

La serie live-action de Cowboy Bebop se estrenó en noviembre de 2021 y Netflix la sepultó rápidamente anunciado su cancelación en diciembre del mismo año.