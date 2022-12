Junji Ito dibuja nueva carta de Magic: The Gathering

Wizards of the Coast ha dado a conocer durante este martes, que Junji Ito, el aclamado mangaka autor de reconocidas obras de terror, dibujó una nueva carta de Magic: The Gathering.

Según dieron a conocer, la carta ilustrada por el autor corresponde a “Elesh Norn, Mother of Machines”, la cual vendrá en el set “Phyrexia: All Will Be One” que saldrá en febrero.

Ito por su parte, compartió una vistazo a la ilustración la cual es en blanco y negro.

En Japón están realizando un sorteo de una serie de cartas exclusivas firmadas por Ito, las cuales serán sólo 60 unidades a nivel mundial.

Cabe recordar que este nuevo set llegará el 7 de febrero a Magic: The Gathering Arena y el 10 en formato físico.