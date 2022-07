Kevin Feige prometió que Kang efectivamente será un villano “totalmente diferente” a Thanos en el MCU

En los cómics de Marvel personajes como Kang y Thanos básicamente solo tienen el común el título de villanos o antagonistas de los héroes. Pero como el Universo de Marvel Studios no ha sido ni quiere ser una traducción literal de los cómics, naturalmente han surgido dudas sobre qué puntos en común podrían tener Kang y Thanos en el MCU.

Después de todo, Marvel Studios no ha titubeado en concretar cambios con sus villanos conectando (con polémicas de por medio) a algunos enemigos de Spider-Man con Tony Stark, además de repetir formulas poco exitosas con enemigos más o menos genéricos para algunas de sus apuestas iniciales.

Pero Kevin Feige no quieren que esos temores sobre las fórmulas o repeticiones tomen fuerza de aquí al estreno de las siguientes películas de los Vengadores y en una entrevista con Comicbook el presidente de Marvel Studios aseguró que Kang y Thanos serán completamente diferentes en el MCU.

“Todo se reduce al elenco y con Jonathan Majors, quien creo que se hizo dueño del escenario del Hall H, ya sabes, en los tres minutos que estuvo allí”, señaló Feige. “Es asombroso, y le dije que no hay nadie sobre cuyos hombros prefiera poner la saga del multiverso que sobre los suyos. Es realmente impresionante lo que Jonathan Majors es capaz de hacer y todas las diferentes encarnaciones, variantes, por así decirlo, de Kang que lo veremos hacerlo. Es realmente genial”.

“Lo que me encanta es que es totalmente diferente de Thanos. Es completamente diferente. Que no se trata solo de que haya un tipo púrpura más grande con un casco. Eso no es lo que es Kang. Kang es un tipo de villano muy diferente y el hecho que él es muchos, muchos personajes diferentes es lo más emocionante y lo que más lo diferencia”, sentenció el ejecutivo.

Hasta ahora el MCU solo nos ha mostrado al Kang conocido como He Who Remains en Loki y mientras otra encarnación del personaje será parte de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, aparentemente eso solo sería la punta del iceberg según Feige.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania y el segundo ciclo de Loki llegarán en 2023, mientras que Avengers: The Kang Dynasty se presentará en 2025.