Knights of the Zodiac, el live action de Saint Seiya presenta un nuevo adelanto y da a conocer su fecha de estreno

Desde Toei Animation han dado a conocer un nuevo adelanto de Knights of the Zodiac, el nuevo live action que tendrá Saint Seiya (Caballeros del Zodiaco).

El adelanto que se extiende por tan sólo 30 segundos, está repleto de acción a la vez que nos permite tener un vistazo a diferentes personajes, como Seiya, el cual será interpretado por Mackenyu, Marin y Athena.

Knights of the Zodiac es dirigida por Tomasz Baginski, quien fue nominado al Premio Oscar por su corto de animación llamado Katedra y productor ejecutivo de la serie de The Witcher. Junto con Mackenyu, el proyecto contará con un elenco conformado por actores como Famke Janssen, Mark Dacascos, Sean Bean y Nick Stahl.

Junto con el nuevo adelanto, es que se ha dado a conocer que el filme se estrenará el 28 de abril.