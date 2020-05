La carga laboral habría motivado a Ruby Rose a alejarse de Batwoman

El martes pasado los fanáticos de Batwoman recibieron una inesperada noticia. Con una segunda temporada confirmada y un par de días después del final del primer ciclo de la serie, Ruby Rose decidió renunciar a la serie más reciente del Arrowverso.

El anuncio de que Rose no continuaría interpretando a Kate Kane en la segunda temporada de la serie llegó acompañado de la promesa de que Batwoman no terminará y los responsables de la serie buscarán a una nueva actriz LGBTQ para asumir el manto de la vigilante de Gotham. No obstante, en ese minuto no se revelaron las razones detrás de la renuncia de la actriz.

Pero durante este miércoles surgieron dos nuevos reportes que pretenden esclarecer un poco el panorama en torno a la salida de Rose.

El primer reporte llegó desde TV Line donde aseguraron que el distanciamiento entre Rose y Batwoman no fue una decisión exclusiva de la actriz.

De acuerdo a ese medio, Rose estaba “angustiada por las largas horas que le exigía un papel principal en la televisión y no se aclimataba bien a la vida en Vancouver (donde se filma el programa)”.

En ese contexto, la actriz simplemente no habría estado contenta con las demandas y los desafíos de este trabajo sobretodo tras sus papeles en películas como John Wick: Chapter 2 y The Meg.

“No fue 100 por ciento su decisión”, reconoció una fuente cercana a la serie en conversación con TV Line. “Fue una ruptura. (Rose) no estaba contenta trabajando en la serie, ¿y eso la hizo divertida para trabajar con ella? No. Entonces todos decidieron que lo mejor para la serie y para todos los interesados sería que se separaran. Simplemente no encajaba bien”.

Ruby Rose debutó como Batwoman durante 2018 en el marco del crossover "Elseworlds" donde la vigilante conoció a otros héroes del Arrowverso como The Flash, Supergirl y Green Arrow.

De ahí la actriz continuó interpretando a Kate Kane en la primera temporada de Batwoman y durante las primeras semanas de filmaciones de la serie sufrió una grave lesión que incluso la obligó a operarse.

No obstante, desde Variety sostienen que la lesión no fue lo que impulsó la salida de Rose y complementan el reporte de TV Line diciendo que la actriz no estaba conforme con las largas jornadas laborales que implicaba la serie.

“Según múltiples fuentes, Rose no estaba contenta con las largas horas que se le requerían como protagonista de la serie, lo que provocó fricciones en el set. Así, ella, el canal (The CW) y el estudio, Warner Bros. Television, decidieron que se separarían”, sentencia el medio.

Si bien Rose es la primera actriz que renuncia al rol principal en las series del Arrowverso, la carga laboral que la llevó a alejarse de la producción de The CW no es algo nuevo.

Un par de semanas atrás el actor que interpreta a The Flash, Grant Gustin, contó que ha tenido que dejar ir otros proyectos por su compromiso con la serie que como todo el resto de las producciones del Arrowverso se filma en Vancouver, Canadá.

Todo mientras unos días atrás Caity Lotz (Sara Lance) y Stephen Amell (Oliver Queen) también abordaron el complicado trabajo en estas producciones.