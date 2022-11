La película de Blade de Marvel Studios finalmente encontró un nuevo director

Blade ya tiene un nuevo director. Después de las complicaciones que llevaron a la salida de Bassam Tariq (Mogul Mowgli) del proyecto durante septiembre de este año, ahora The Hollywood Reporter reveló que Marvel Studios finalmente eligió al cineasta que deberá comandar el regreso del cazador de vampiros al cine.

De acuerdo a ese informe el director Yann Demange, quien realizó el piloto de Lovecraft Country, dirigirá la película de Blade que será protagonizada por Mahershala Ali. Todo mientras Michael Starrbury (When the See Us) estará a cargo del guión.

Si bien inicialmente Marvel quería comenzar a filmar su película de Blade este año, todo se derrumbó meses atrás y debido a las diferencias creativas en la dirección del proyecto la compañía optó por pausar el trabajo tras la salida de Tariq y buscar a un nuevo director y guionista para llevar nuevamente al daywalker al cine.

Como resultado Mahershala Ali habría estado involucrado en la elección de Starrbury como guionista y ahora Blade comenzará su rodaje en 2023.

Obviamente aún no hay pormenores sobre la trama de esta película, pero según The Hollywood Reporter “la nueva intención es que Blade tenga un tono oscuro y pesado, cayendo en el lado más atrevido de la oferta de Marvel y tal vez incluso encuentre un matiz común con las películas de Blade (de la década del 2000)”.

Si todo marcha bien ahora, la nueva película de Blade se estrenará en cines en marzo de 2024.