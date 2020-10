La RAE aclaró las dudas boomers sobre “uwu”

Atención boomers, la Real Academia de la Lengua Española tiene una respuesta para todos aquellos que no tienen idea qué diablos significa “uwu” (o “UwU” para los más juguetones).

A través de su “Observatorio de palabras”, el cual ofrece “información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario”, la entidad explica que hay detrás de esos tres caracteres.

La secuencia de caracteres uwu es un emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura. A pesar de que los emoticonos no siempre tienen una forma claramente fijada y admiten variantes, en este caso se escribe con mayor frecuencia con minúsculas (uwu), aunque el uso de UwU es asimismo válido.

Al tener un valor icónico, no constituye, en rigor, una palabra y, por tanto, no tiene pronunciación asociada. No obstante, si se quisiera pronunciarlo como si fuera una palabra, por su grafía le correspondería la pronunciación [úgu] o [úbu].