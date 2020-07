Las críticas contra PETA por su foto grotesca ante los memes de que todo es un pastel

People for the Ethical Treatment of Animals, la organización más conocida como PETA, se presenta como un organismo que pretende abogar por los derechos de los animales. No obstante, durante los últimos años la aproximación de esa entidad a una causa tan válida como pedir un trato justo para otros seres vivos, ha sido criticada en diversas oportunidades por su falta de tino.

¿El ejemplo más reciente? A propósito de un meme que se hizo popular en Twitter la organización publicó una foto explícita de la disección de un gato.

Para que entiendan un poco el contexto de esta nueva polémica de PETA, es preciso recordar que durante los últimos días en Twitter se viralizó un meme que sostiene que “todo es un pastel” a propósito de decenas de videos que muestran a personas cortando tortas de fondant con formas de diversos objetos.

Este meme ciertamente no es de los momentos más brillantes de las creaciones de los usuarios Twitter, pero era una broma inofensiva a la que PETA decidió sumarse con una controvertida publicación.

Resulta que el pasado 13 de julio, la cuenta oficial de PETA en Twitter compartió la imagen de la cara de un gato muerto cortado en dos con la leyenda “No es pastel #DiseccióndeCorte”.

La imagen es muy gráfica por lo que aquí no la compartiremos, pero a continuación pueden ver una versión del tweet de PETA.

Como era de esperar esta publicación de la organización rápidamente generó críticas en redes sociales ya que, además de mostrar una imagen que no todos pueden estar preparados para ver en su inicio de Twitter, parece un punto muy importante como para abordar como una broma en el contexto de un meme.

“Que se joda PETA por poner esa mierda de mal gusto en mi inicio sin advertencia”, señaló un usuario. “¿Y utilizar la tortura de un gato como una maldita broma de pastel? Ustedes son los monstruos. Que se joda PETA”.

“Ok el meme del pastel ya no es divertido, PETA lo arruinó”, señaló otro tuitero.

“PETA es jodidamente asqueroso. Puedes generar conciencia, pero por la mierda no muestres imágenes gráficas. Literalmente mostraron a un gato cortado por la mitad y lo compararon con el maldito meme del pastel. Tengo un gato y casi lloré”, sentenció otra persona.

“PETA me enoja mucho. Tuitear cualquier tipo de gore es una forma de traumatizar a las personas. No crea veganos de la nada; Es un método perturbador y desencadenante de flexibilizar la superioridad moral, como mostrar pornografía a los niños para que respondan ‘ew, asqueroso'”, criticó el autor Seanan McGuire.

“PETA aquí muestra animales disecados en Twitter pensando que moverá a las personas a apoyar a las personas. Todo lo que he estado viendo es gente que los deja de seguir y los bloquea. Bombardear a las personas con gore animal no es la forma de transmitir el mensaje”, advirtió alguien más.

Pese a que Twitter ofrece funciones para filtrar el contenido gráfico que aparece en nuestras cuentas, aquí el punto parece apuntar a la forma en la que PETA quiere difundir su mensaje y cómo para muchas personas este tipo de publicaciones serían más perjudiciales que favorables para lo que la organización dice defender.

No obstante, en una declaración recogida por Newsweek PETA se defendió diciendo que consideraría válido este tipo de publicaciones para llamar la atención sobre lo que pasa en la industria de la disección.

“Mientras Twitter estaba ocupado descubriendo que cualquier cosa podría ser pastel, PETA publicó esta imagen de un gato para llamar la atención sobre la cruel industria de la disección, que suministra animales a las aulas de todo el país”, dijo un vocero de la organización. “La foto es impactante, pero la verdad es aún más macabra: los estudiantes todavía se ven obligados a cortar gatos, ranas, cerdos y otros animales muertos por una nota, a pesar de que existen métodos modernos y superiores”.

“Casi 10 millones de animales cada año son secuestrados de su hábitat natural, sacados de mataderos o criados en cautiverio y asesinados para disección en el aula”, añadió. “El uso de animales para este propósito es inquietante y especista, y esperamos que nuestro tweet provoque un movimiento para terminarlo”.