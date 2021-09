Los zombies y la devastación nuclear son solo parte de los problemas en el nuevo tráiler de Fear the Walking Dead

Cuando The Walking Dead termine durante el próximo año, Fear the Walking Dead quedará como la serie más longeva de esta franquicia inspirada en los cómics de Robert Kirkman. Pero aunque sería fácil pensar que el spin-off de The Walking Dead podría quedarse sin ideas bastante pronto, el tráiler para la séptima temporada adelanta que el programa apostará por entretener a los espectadores con conflictos conocidos en un nuevo escenario.

Después de todo, tras el final de la sexta temporada, el mundo de Fear the Walking Dead estará marcado por la devastación nuclear por lo que, además de seguir lidiando con los muertos vivientes, los sobrevivientes tendrán que moverse en mundo arrasado y potencialmente peligroso. Todo mientras uno de los conflictos principales girará en torno a la disputa entre Morgan Jones (Lennie James) y Victor Strand (Colman Domingo).

De hecho, la narración del tráiler incluye a Strand diciéndole a Morgan que ha fallado en su misión por lo que él tomará las riendas de la supervivencia de ahora en adelante. Algo a lo que Morgan responde amenazando con vengarse de Strand.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler para la séptima temporada de Fear The Walking Dead aquí:

La séptima temporada de Fear The Walking Dead se estrenará en noviembre en Estados Unidos.