Makoto Shinkai, el creador de Your Name, da a conocer su próxima película

Mokoto Shinkai, el escritor y director de Your Name, ha dado a conocer su próximo proyecto, el cual corresponde a una película que tendrá por nombre Suzume no Tojimari, y se lanzará a fines del 2022.

Junto con el nuevo anuncio de la nueva obra, fue dada a copnocer una nueva imagen promocional (la que se encuentra en la parte superior), así como la sinopsis del filme, el cual sigue a una niña de 17 años llamada Suzume, y que vie en el tranquilo pueblo de Kyushu, pero su vida cambia cuando un joven viajero le dice que está buscando una puerta. Esta sigue al joven a las montañas donde encuentra una puerta vieja rodeada de ruinas.

Según fue dado a conocer el filme será escrito y dirigido pro Shinkai, mientras que Masayoshi Tanaka, quien colaboró con el autor tanto en Your Name como en Weathering with You será el encargado de diseñar los personajes.

Cabe recordar que en los últimos años, y tras el éxito de Your Name, Makoto Shinkai se convirtió en uno de los directores más reconocidos del género, y entre sus otras obras se encuentran, Hoshi wo Ou Kodomo, 5 centímetros por segundo y El jardín de las palabras.