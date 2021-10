Mario Alarcón y Ernesto Claudio reflexionan sobre la muerte y las redes sociales a propósito de Naturaleza Muerta, la nueva serie donde un teléfono permite ver a las personas que fallecieron

La muerte es uno de los temas más recurrentes del cine, la literatura y la television y es que, como dicen por ahí, lo único que tenemos claro en nuestra vida es que algún día vamos a morir. Pero aunque producciones sobre la muerte y el contacto con los fallecidos abundan, Utópica Media decidió crear una nueva apuesta cuya trama mezcla a la tecnología y el siempre intrigante mundo del más allá. Se trata de Naturaleza Muerta, una serie de diez episodios que se comenzará a emitir el próximo 22 de octubre.

A grandes rasgos Naturaleza Muerta se enfoca en la historia de Julián Soria (Manuel Fanego), un youtuber fracasado que repentinamente descubre que con el teléfono de su difunto padre puede grabar y hablar con los muertos.

Naturaleza Muerta se define como una serie que mezcla comedia negra con terror y en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con los actores Mario Alarcón y Ernesto Claudio sobre algunos de los temas que rondan a esta apuesta.

Los actores encargados de interpretar a Franco Ballester y Alvaro Soria participaron de una conferencia de prensa y, al ser consultados respecto a la perspectiva que ofrecen sus personajes sobre la muerte no dudaron en abordar qué implica ese tema para ellos.

“Es el viejo tema de la humanidad porque yo creo que, en la experiencia, lo más difícil es aceptar la muerte”, dijo Alarcón. “Digo que es lo más difícil de aceptar, pero uno tiene que lograrlo. Hablo de mi experiencia personal como un hombre que ya está más cerca de la chacarita que del Obelisco, entonces me relajo y trato de disfrutar todo. A mí, por ejemplo, todo lo que sea audiovisual, todo lo que sea cine, me atrae muchísimo, me fascina y estoy muy feliz. A veces mis amigos se enojan porque me dicen: ’Vos sos un hombre de teatro, Mario’. Pero el cine me fascina, todo lo audiovisual me fascina, se crea todo un mundito. Hay una totalidad entre los técnicos e incluso la gente del catering, se forma todo un equipo, una masa potente que es lo que más me atrae y lo que más me gusta”.

“Pero el tema de la muerte va a ser infinito, va a ser siempre así. El hombre siempre aspira y aspira a que hay vida más allá. En fin, vive con eso, está bien. Está bien que así sea si eso ayuda a vivir. Ahora, cuando se transforma en ese temor obsesivo a la muerte ya te obstaculiza la vida. La muerte está, que venga cuando quiera, entonces ya tengo un problema menos y vivo. Trato de vivir, vivo”, agregó Alarcón.

Por su parte, Claudio remarcó que estaba de acuerdo con lo planteado por Alarcón antes de señalar que “si uno se pone a pensar fríamente la única certeza que tenemos los seres humanos es esa. Del resto no sabemos nada, lo único que sabemos es que un día no vamos a estar”.

“Esto es así, no hay vuelta que darle. Si uno acepta eso y convive con eso, trata de vivir feliz, lo más feliz que pueda. (Yo) trato de sobrellevar los momentos bravos y con felicidad. Uno vive y es un cuerpo que siente y te pasan cosas”, agregó. “Cuando llegue que llegue, pero que tarde un poquito más. Estaría bueno que la muerte tarde un poquito más para seguir haciendo este tipo de cosas, este trabajo que tanto amamos y que nos da tanta felicidad como esto, como Naturaleza Muerta. Pero bueno, me llevo bien con la muerte, no la abrazo, la saludo de lejos. Por ahí está, déjala de lejitos por ahora”.

Manuel Fanego como Julián Soria y Rocío Muñoz como Rufina Segovia en "Naturaleza Muerta".

En Naturaleza Muerta las redes sociales tienen un gran papel en la trama ya que el protagonista, Julian, pasa de ser un desconocido a toda una figura de internet por cortesía del teléfono que le permite hablar con los muertos. En ese sentido, además de abordar el tema de la muerte, este programa también hace un comentario sobre esas plataformas que nos acompañan día a día.

En ese sentido, Mario Alarcón cree que aunque las redes sociales pueden representar algo “maravilloso” tampoco hay que perder de vista a su lado negativo.

“Yo no soy un experto, por un tema generacional, en estos temas, pero si escucho, leo cosas y (las redes sociales) tienen un lado peligroso con el que hay que tener cuidado, muchísimo cuidado”, señaló Alarcón. “Esto no invalida lo absolutamente positivo que es, pero insisto, todo es un 90% positivo pero siempre tiene cosas negativas y es ahí donde yo le tengo un poquito de miedo y muchísimo respeto a las redes sociales”.

“Como cualquier otra cosa beneficiosa siempre hay gente que la puede usar para el mal”, complementó Claudio. “Siempre hay que tener cuidado con eso. Pero yo creo que el mensaje que deja esto es que la serie tiene que ver mucho con los afectos y con los vínculos. El vínculo por ejemplo que tengo yo con mi hijo, que tiene Mario con su nieta, y entre los muertos en sí, como se vinculan entre ellos. Yo creo que un personaje atrae- es una teoría mía-, por su forma de vincularse con otros y la historia de ese vínculo. Y (en Naturaleza Muerta) cada uno tiene un vinculo particular con cada uno (como por ejemplo) con la abuela muerta que es una imagen preciosa de esa actriz”.

“Yo creo que es una serie como para ver, para divertirse y para quedarse pensando: ‘¿Qué pasará después? Está buena”, concluyó.

Naturaleza Muerta es protagonizada por Inés Efrón como Cruz Ballester, Manuel Fanego como Julián Soria, Alejandro Fiore como Tony Muttis, Rocío Muñoz como Rufina Segovia, Mario Alarcón como Franco Ballester, Cristina Maresca como la Abuela muerta y Ernesto Claudio como Alvaro Soria.

Esta serie contará con 10 episodios de 10 minutos que pueden seguir a través de las redes sociales de SPACE desde este 22 de octubre.