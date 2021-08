Marvel Comics anunció sus nuevas sagas marcadas por el multiverso y el fin del mundo

En el marco de la conmemoración de los 82 años de la publicación de Marvel Comics #1 por la editorial Timely, que incluyó historias de personajes como la Antorcha Humana original y Namor, en la denominada Casa de las Ideas anunciaron su nueva iniciativa.

Se trata una serie de historias que se publicarán entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, abordando diversos rincones del universo y el multiverso de la editorial. Claro, mucho tiene relación también con los planes audiovisuales con los personajes.

Todo comenzará con Devil’s Reign, una historia que seguirá los sucesos que se anticipan en la historia del Free Comic Book Day de Spider-Man/Venom. Luego llegará una nueva serie llamada Avengers Forever, escrita por Jason Aaron con arte de Aaron Kuder y que transformará a los Vengadores en héroes del multiverso, y el propio evento Timeless para cerrar el año con una historia centrada en Kang El Conquistador.

Luego en 2021 será la hora de un par de historias de Benjamin Percy llamadas X Lives of Wolverine y X Deaths of Wolverine, que presentarán lo que sucede una vez el Logan del presente conoce a una versión del futuro, junto a una serie regular de She-Hulk y otra de Moon Girl and Devil Dinosaur.

En el camino también saldrá Fantastic Four: The Reckoning War, un cómic escrito por Dan Slott y que contará con arte de Carlos Pachecho y Rachael Stott. Según explica la compañía, será “una saga épica que viene creándose durante los últimos 15 años”.

“La guerra secreta original del Universo Marvel se ha reiniciado y cada ser vivo en la realidad está peligro, ya que todos finalmente estamos en... nuestro día del juicio final”, promete la editorial.

Tengan en cuenta que la Reckoning War fue mencionada en el año 2005 durante la serie regular de She-Hulk.

La siguiente es la línea de estos lanzamientos.