Marvel Studios contrató nuevos directores para la serie de Hawkeye

Marvel Studios recientemente tuvo que postergar el estreno de su primera serie para Disney Plus, The Falcon and the Winter Soldier, pero pese a que la pandemia sigue poniendo en duda los planes de la compañía, los responsables del MCU continuan trabajando en sus nuevos proyectos.

Particularmente durante este viernes se reveló Marvel Studios contrató a nuevos directores para la próxima serie centrada en Clint Barton/ Hawkeye.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el estudio escogió a Rhys Thomas y al dúo conocido como Bert and Bertie para comandar algunos episodios de la nueva serie del arquero para el streaming de Disney.

Rhys Thomas es un productor y director del programa Saturday Night Live que también ha dirigido producciones como Staten Island Summer, Comrade Detective y John Mulaney & the Sack Lunch Bunch.

Por su parte, Bert and Bertie es el apodo conjunto de Amber Finlayson y Katie Ellwood, el dúo que dirigió la comedia Troop Zero de Amazon Prime.

La serie de Hawkeye contará nuevamente con Jeremy Renner como Clint Barton e involucrará la presentación de Kate Bishop. Por ahora no hay detalles oficiales sobre la trama, pero se sabe que Jonathan Igla (Mad Men, Pitch) está escribiendo el guión de la serie.

Finalmente esta nueva producción aún no tiene una fecha de estreno y parece que tanto su futuro como el del resto de los planes de Marvel Studios seguirán dependiendo de la situación con el COVID-19.