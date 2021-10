Marvel’s Guardians of the Galaxy presenta nuevo adelanto centrado en Cosmo

Desde Square Enix dieron a conocer un nuevo adelanto de Marvel’s Guardians of the Galaxy, aunque en esta ocasión deja un tanto de lado a los héroes para centrarse en Cosmo, el perro espacial, así como otros tiernos cachorros.

“Cosmo es muchas cosas: un perro telepático, un padre cariñoso para cachorros maravillosos, el Jefe de Seguridad en Knowhere y… ¡está enojado con los Guardianes de la Galaxia! Las cosas están a punto de fallar”.

Marvel’s Guardians of the Galaxy tiene programado su lanzamiento para el próximo 26 de octubre, y llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, y PC.