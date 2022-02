Michelle Yeoh volverá a colaborar con Destin Daniel Cretton en la adaptación de American Born Chinese

Después de su colaboración en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el director Destin Daniel Cretton y la actriz Michelle Yeoh volverán a trabajar juntos en una nueva serie para Disney Plus.

De acuerdo a Variety, Yeoh recientemente se sumó al elenco de American Born Chinese, la nueva serie basada en el cómic homónimo de Gene Luen Yang y que Cretton está desarrollando para el streaming de Disney.

American Born Chinese gira en torno a la historia de Jin Wang, un adolescente que tiene problemas para conciliar su vida en la escuela y en su hogar pero cuya situación comienza a cambiar cuando conoce a Wei-Chen, un estudiante de intercambio.

En ese sentido, Yeoh tendrá la misión de interpretar a Guanyin “una tía sin pretensiones que ayuda a su sobrino Wei-Chen a superar los desafíos de la escuela secundaria estadounidense mientras mantiene su identidad secreta como el todopoderoso bodhisattva budista de la Compasión”.

Si bien Yeoh es una de las adiciones más llamativas al elenco de American Born Chinese, la actriz no es la única figura que se sumó a esta producción y la serie amparada por 20th Television también escogió a Ben Wang como Jin Wang, Yeo Yann Yann como Christine Wang, Chin Han como Simon, Daniel Wu como Sun Wukong “The Monkey King”Ke Huy Quan como Freddy Wong, Jim Liu como Wei-Chen y Sydney Taylor como Amelia.

La serie de American Born Chinese será producida y dirigida por Cretton, pero Kelvin Yu trabajará como su guionista principal y showrunner.