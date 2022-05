Mike Myers aseguró que le encantaría concretar Austin Powers 4

Mike Myers sigue interesado en una potencial Austin Powers 4. Pese a que hasta el momento no se han anunciado planes para otra cinta de esa alocada franquicia, recientemente el actor reiteró su interés en una cuarta entrega.

Concretamente, durante una participación en The Jess Cagle Show, Myers fue consultado directamente sobre qué está pasando con Austin Powers 4.

“Me encantaría hacer una. No puedo ni confirmar ni negar la existencia o inexistencia de tal proyecto; exista o no exista. Ya sabes, estamos, ya sabes...”, indicó el actor.

Aquellas declaraciones naturalmente dejaron intrigados a los entrevistadores quienes le dijeron a Myers que ese comentario era básicamente una confirmación de que hay otra Austin Powers en camino. No obstante, el actor no quiso esclarecer nada y respondió: “Fue una confirmación de confirmación no confirmada”.

La película más reciente de Austin Powers, Austin Powers in Goldmember se estrenó hace casi 20 años y las discusiones sobre una eventual cuarta película del personaje también se arrastran desde hace varios años. En ese sentido, aunque por ahora todo indica que lo más prudente sería esperar a un avance concreto para ilusionarse con Austin Powers 4, sin duda las palabras de Myers ofrecen un grado de esperanza para fanáticos del espía.