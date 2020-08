Netflix nos introduce al origen de la villana enfermera de “Atrapado sin Salida” con el tráiler de “Ratched”

En septiembre próximo Netflix estrenará “Ratched”, su nueva serie original producida por Ryan Murphy (Nip/Tuck, American Horror Story, Pose) y que a grandes rasgos se instalará como una precuela de “Atrapado Sin Salida” (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), el clásico cinematográfico protagonizado por Jack Nicholson.

Claro que dado su titulo, el foco en esta ocasión será la clásica villana interpretada originalmente por Louise Fletcher, la intimidante enfermera Ratched, quien esta ocasión será interpretada por Sarah Paulson.

Siendo esta una historia de orígenes, que presentará cómo Mildred llega a trabajar al manicominio, la serie también profundizará en aspectos de su personalidad y cómo se concretaban los “avances” en los tratamientos psiquiátricos después de la Segunda Guerra Mundial.

Vean el tráiler a continuación.

La serie debutará el 18 de septiembre y contará con un elenco que incluye además a Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Amanda Plummer, Corey Stoll y Vincent D’Onofrio.