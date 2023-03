“No cambia cómo me veo a mí mismo”: Jonathan Majors abordó las malas reseñas de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Otra figura clave de Ant-Man and the Wasp: Quantumania opinó sobre la recepción de la película más reciente de Marvel Studios. En el contexto de una conversación con el podcast de IndieWire el actor Jonathan Majors fue consultado sobre las malas reseñas de su primera cinta como Kang el conquistador.

Majors, quien ya había figurado como una variante de Kang en la serie de Loki, dio a entender que sabe que ese tipo de reacciones son parte de su oficio. No obstante, remarcó que no es algo que lo afecte negativamente.

“No cambia cómo me veo a mí mismo, punto. Todo son datos”, dijo Majors. “Soy una actuación dentro de una historia. Una cosa que le digo a mi equipo cuando salimos de un estreno si están leyendo reseñas, les digo: ‘¿Cómo va la película?’ Intento limpiar mi plato y cuidar mi parte. La respuesta es: ‘Estas bien. Estas correcto. Les gustas’. Y me cuentan sobre la película. A veces, la película también está en ese nivel, y otras veces (no lo está)”.

Desde que emergieron las primeras reacciones, el trabajo de Majors ha sido uno de los puntos destacados de Quantumania más allá de los reparos que algunos han expresado con el arco del que será el gran villano de la “Saga del Multiverso” de Marvel Studios. En ese sentido, tras recordar que las películas son proyectos colectivos, Majors apuntó a que los críticos tienen sus propias percepciones e impresiones.

“Son solo personas”, dijo Majors sobre los críticos de cine. “Tienen una opinión. Siempre tienes una opinión. no soy tonto. Sé que estas son personas que escriben no son mis profesores de Yale o mis profesores de teatro. Estas son personas que tienen hijos y tienen una perspectiva, tienen una educación religiosa o falta de ella. Viven en este pueblo, o quieren ser vistos de esta manera o no quieren ser vistos de esta manera. Miro el agregador (de críticas Rotten Tomatoes) y, está bien, 47. ¿Pero qué significa ese 47 cuando también obtuviste esta cantidad de taquilla? ¿Qué significan estas cosas? es información Estoy al tanto. No me jugaré a mí mismo. Si eres un crítico en un nivel, probablemente te conozco y entiendo tu política”.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania tiene un 48% de valoraciones favorables de la crítica en Rotten Tomatoes y al momento de la redacción de esta nota es una de las películas con peor recepción en ese sitio junto a Los Eternos. Así, aunque la película ya ha recaudado $369 millones de dólares pese a una importante caída en su segundo fin de semana en Estados Unidos, Majors no es el primer integrante de su equipo que aborda su recpeción y días atrás el guionista Jeff Loveness defendió la cinta.