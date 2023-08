Nuevo juego El Señor de los Anillos recluta al lingüista de la trilogía de películas

Los desarrolladores tras The Lord of the Rings: Return to Moria, el próximo juego basado en la popular franquicia, han contratado a uno de los lingüistas que trabajó en la trilogía de películas de Peter Jackson.

La información proviene desde IGN, quienes apuntan que Free Range Games, desarrolladores del survival centrado en los enanos, trabajó con el lingüista David Salo para el desarrollo de la lengua secreta de los enanos conocida como Khuzdul.

De acuerdo a lo que explicó el director del juego, Jon-Paul Dumont al medio, “Hay algunas personas en Internet que han creado sus propias versiones del lenguaje y pensamos: ‘Oh, tal vez podríamos usarlas’. Y luego nos dimos cuenta de que no estaban basadas tan auténticamente en el trabajo de Tolkien como queríamos”.

Es así como explica que “salimos a buscar a alguien que pudiera ayudarnos a escribirlo. Y en el acto de hacerlo, se volvió más importante que sólo esa genial idea del principio. Así que pensamos: ‘Sería genial si pudiéramos decir algunas frases enanas’”.

“Pero cuando empezamos a recibir las primeras entregas del lingüista, y cuando comencé a profundizar en la vida de Tolkien, él hizo lo que nosotros hicimos sin querer. Empezó por construir el lenguaje y luego pensó: ‘¿Quiénes son las personas que tienen este idioma?’ Luego, cada entrega que recibía del lingüista se convertía en: ‘¿Cómo podemos usar esto?’. Esta palabra suena como si pudiera ser una criatura que tal vez ya no exista. Inventemos esa criatura y pongámosla en el juego”.

The Lord of the Rings: Return to Moria tiene programado su lanzamiento para el próximo 24 de octubre.