Nuevos actores de voz de Rick & Morty describen su rol como “un sueño hecho realidad”

La séptima temporada de Rick & Morty llegó con un cambio en las voces de los protagonistas tras la salida del co-creador de la serie, Justin Roiland. Es así como ahora los roles recaen en Ian Cardoni y Harry Belden en las voces de Rick Sanchez y Morty Smith respectivamente. En este aspecto, es que ambos recientemente se han referido al rol señalando que es un “sueño hecho realidad”.

En conversación con The Hollywood Reporter, es que fueron consultados al respecto, señalando que “Ha sido súper surrealista despertarse todos los días”.

“Durante el primer mes [después de conseguir el papel], realmente seguí preguntándole a mi novia si eso realmente había sucedido, si yo era realmente el nuevo Morty. Entonces, seguir teniendo esa sensación de que, ‘Sí, esto es real, interpretarás a un personaje que has visto y amado durante años y del que has sido un gran admirador’, es indescriptible y trae mucha alegría”, señaló Belden al respecto.

En la ocasión, también se refirió a como logró el papel señalando que cuando supo que andaban en busca de un nuevo actor de voz, le envió un correo a su agente. “Le envié un correo electrónico a mi agente y le dije: ‘Si tienes alguna solicitud para esto de Rick y Morty, hago un Rick y Morty decente, así que me encantaría que me consideraran y enviarles mis cosas’”.

Por otro lado, Cardoni, señaló que “este es literalmente un sueño hecho realidad”, agregando que “estoy bastante seguro de que tuve este sueño en algún momento de mi vida. Mis agentes realmente me engañaron. Dijeron: ‘Tenemos este proyecto extraño. ¿Puedes hacer Zoom con nosotros?’ He estado con ellos durante seis años y nunca quisieron hacer Zoom conmigo. Le dije a mi novia y ella tenía una idea de lo que estaba pasando y estaba escuchando a escondidas. Tan pronto como me dijeron, mi novia estaba sollozando. Verla llorar fue como, ‘Oh, esto es real, los escuché correctamente’”.