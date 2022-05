Obi-Wan Kenobi debutó con una valoración bastante positiva en Rotten Tomatoes

Si ya vieron los primeros episodios de Obi-Wan Kenobi seguramente tienen su propia opinión de la nueva serie de Star Wars enfocada en el querido Jedi. Pero ¿qué está opinando la crítica especializada sobre la producción protagonizada por Ewan McGregor? Pese a que al momento de redactar esta nota la plataforma no ofrece un consenso, Rotten Tomatoes ya habilitó su página para la serie de Obi-Wan.

Por ahora Obi-Wan Kenobi cuenta con 67 reseñas por parte de los críticos y un 88% de aprobación. Una cifra positiva en el contexto de Rotten Tomatoes y que sorprendentemente es más alta que el 74% de valoraciones positivas que más de 200 usuarios le han dado a la serie.

Obi-Wan Kenobi contará con ocho episodios por lo que seguramente estás valoraciones cambiarán a medida que avance el programa. No obstante, por ahora esto ubica a la serie comandada por Deborah Chow en un buen sitio al tener en cuenta que, por ejemplo, The Book of Boba Fett finalizó su emisión con 68% de valoraciones positivas.