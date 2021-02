Play At Home volverá a ofrecer juegos gratis para PlayStation

En medio del desarrollo de la pandemia, Sony implementó el año pasado su programa Play At Home, en el que ofreció juegos gratis para que la gente se quedara en casa y evitara contagiarse de coronavirus. Ahora, en una publicación del blog oficial de PlayStation, el presidente Jim Ryan anunció que el programa volverá y esta vez incluirá otros incentivos.

Según el anuncio para Estados Unidos, Play At Home se extenderá desde el 1 de marzo hasta junio, y comenzará ofreciendo el juego Ratchet & Clank para PS4 de forma gratuita asta el 25 de marzo. A diferencia de los juegos gratis que se ofrecen en PS Plus, estos títulos serán para siempre de quienes los adquieran sin ningún costo adicional.

Desde Sony aseguran que habrán mas juegos y ofertas en el futuro mientras dure el programa Play At Home, aunque todavía no hay mas detalles. El año pasado se ofrecieron títulos como Journey y la colección Uncharted: The Nathan Drake Collection sin costo alguno.