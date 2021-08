Por el poder de Grayskull: Netflix presentó el tráiler de su serie de animación digital de He-Man

No solo de los Maestros del Universo de Kevin Smith vivirá Netflix. La compañía de streaming también tiene en carpeta la realización de una serie enfocada en un público más infantil que los fanáticos del clásico ochentero.

La serie en cuestión, llamada He-Man and the Masters of the Universe, será una producción de animación digital y su diseño apunta directamente a los más pequeños, lo que de seguro permitirá que el sector que siempre se queja por este tipo de actualizaciones, siga quejándose. Aunque no sean el público objetivo.

En cuanto a la historia, desde ya dejan en claro que tomarán la idea de que Skeletor es el tío del príncipe Adam, lo que dará una nueva capa al eterno conflicto por el poder de Grayskull.

Por otro lado, los “Maestros” en cuestión también tendrán especializaciones, por lo que habrá una de la magia, mientras que Battlecat será “el maestro de lo salvaje”.

Vean el tráiler para conocer más detalles.

He-Man and the Masters of the Universe se estrenará el 16 de septiembre.