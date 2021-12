Productor aseguró que hay Cobra Kai para rato: “Tenemos más para después de la temporada 5”

¿Cuántas temporadas tendrá Cobra Kai? Esa es una pregunta que de seguro más de algún fanático se ha hecho en la antesala del regreso de la serie, pero aunque hasta ahora solo se ha garantizado una continuidad hasta el quinto ciclo, los responsables del programa siguen insistiendo en que el final no está cerca.

Así, mientras tiempo atrás Ralph Macchio dijo que la serie podría extenderse por seis temporadas, en una reciente entrevista con el portal ScreenRant el productor Josh Heald aseguró que el quinto ciclo no será el final de la serie o al menos así lo están diseñando.

“Tenemos más para después de la temporada 5. No estamos escribiendo el final de la serie en la temporada 5 en este momento. No podemos creer que hayamos filmado dos temporadas del programa este año. En nuestras mentes, es una locura creer qué tan adelantados estamos en la historia que lo que la audiencia ha visto hasta ahora”, dijo Heald. “La temporada 5 es otra temporada enorme con muchos sabores nuevos y muchas cosas que aún no han visto en el programa. Y no es el final”.

Hasta ahora Netflix solo ha asegurado la continuidad de Cobra Kai para una quinta temporada, pero ante el interés de los responsables de la serie no parece descabellado pensar que la audiencia pueda convencer al streaming de continuar por mucho tiempo más con este programa.

Pero claro, antes de pensar en la quinta o sexta temporada de Cobra Kai, probablemente muchos fanáticos solo quieren ver la cuarta temporada que llegará este 31 de diciembre a Netflix.