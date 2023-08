Productor de The Walking Dead: Daryl Dixon se refiere a la similitudes con The Last of Us

El productor ejecutivo de The Walking Dead: Daryl Dixon, Greg Nicotero se ha referido a las similitudes que tendrá la próxima serie de The Walking Dead con The Last of Us, el popular videojuego de Naughty Dog que fue recientemente adaptado a una serie por HBO.

“Recuerdo haber visto el primer episodio de The Last of Us y decir: ‘Ummm… ¿chicos?’”, bromeó el productor al respecto, agregando que el equipo ya estaba trabajando en la serie cuando se lanzó la adaptación de HBO del videojuego.

Según explica, aunque inicialmente puede parecer similar, “es realmente una continuación de la historia de Daryl”, agregando que “él está dispuesto a entregar a este niño, pero ese no es su único propósito. Su propósito que tiene personas en casa con las que tiene que regresar. El necesita volver con Judith, Carol y la gente de la Commonwealth”.

“Creo que la idea de que se conecta con este chico se parece un poco a The Last of Us, pero una vez que te adentras en el viaje, no me parece tan similar. Son lo suficientemente diferentes como para que puedas disfrutar de ambas”, menciona.

The Walking Dead: Daryl Dixon seguirá al personaje interpretado por Norman Reedus, tras llegar a las costas de Francia. En este lugar es donde debe proteger a un joven llamado Laurent, quien se cree es la clave para salvar a la humanidad.