Rápido y Furioso 10 metió el pie en el acelerador para dominar la recaudación

El estudio Universal Pictures sigue solventando su posición de dominio en la recaudación mundial. Tras el exitoso lanzamiento de la película de Super Mario Bros, la más reciente entrega de la saga de Rápido y Furioso logró el segundo mejor estreno del año a nivel mundial.

Según informó The Hollywood Reporter, Fast X logró un total global de $318.9 millones de dólares. De esa cifra, $251.4 millones de dólares de la recaudación de la película pertenecen a las audiencias fuera de Estados Unidos y Canadá, demostrando el arrastre mundial de la franquicia.

En ese escenario, China resultó ser el mayor contribuyente a la recaudación al proveer con $78.3 millones de dólares, mientras que esta película también logró los mejores números de la franquicia en Japón al sumar $7 millones de dólares en su lanzamiento.

En lo que concierne al mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, Fast X recaudó $67.5 millones, lo que representa una cifra que va en la línea con lo que esperaban los analistas. Además, ese número está solo un poco por debajo de la anterior película de la saga, la cual logró $70 millones de dólares durante su primer fin de semana de lanzamiento en Norteamérica.

Con todo lo anterior, Fast X solo es superada este año por el estreno de la película de Mario, la cual logró $377 millones de dólares en abril pasado.

Asimismo, la décima película logró el tercer mejor estreno de la franquicia, siendo solo superada por The Fate of the Furious (2018) con $541.9 millones de dólares y Furious 7, la cual logró $397.6 millones en 2015.

Finalmente, cabe destacar que el segundo lugar de recaudación mundial fue para Guardians of the Galaxy Vol. 3, la cual ahora supera los $659 millones de dólares, mientras que Super Mario Bros ya llega a los $1.248 millones de dólares, instalándose como la tercera película animada más exitosa de la historia.