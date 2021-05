Regina King dirigirá la adaptación de Bitter Root, un cómic con monstruos ambientado en la década de 1920

Siguiendo la buena recepción de One Night in Miami, Regina King ya fijó su próximo proyecto como directora. De acuerdo a The Hollywood Reporter, King dirigirá la adaptación de Bitter Root, el cómic de David F. Walker, Sanford Greene y Chuck Brown.

King trabajará en este proyecto bajo el amparo de Legendary. Todo mientras también se desempeñará como productora junto a Ryan Coogler, Zinzi Coogler y Sev Ohanian.

Si no están familiarizados con la premisa de Bitter Root cabe señalar que ese es un cómic que Image presentó en 2018 y cuya premisa gira en torno una familia que debe intentar salvar a Nueva York de fuerzas sobrenaturales y monstruos en el marco de la década de 1920, específicamente en el contexto del Renacimiento de Harlem.

En ese sentido, la descripción de la película dice: “Durante generaciones, los Sangeryes han cazado y curado a los infectados por una fuerza sobrenatural que se alimenta de los prejuicios y transforma a los humanos en monstruos. Pero con la mayor parte de la familia desaparecida, los Sangeryes restantes no están de acuerdo sobre salvar o matar a los monstruos”.

Si bien este será el próximo proyecto de King como directora, todavía no está claro cuándo comenzarán sus filmaciones ya que ella también tiene otros compromisos pendientes como actriz.