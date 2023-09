Review | Lies of P: Un soulslike que atrapa

Dada la popularidad del género ‘soulslike’ no es raro que cada año tengamos al menos un par de juegos del estilo los cuales en muchas ocasiones no logran igualar a los títulos de FromSoftware y se sienten un poco por debajo en cuanto a jugabilidad y construcción de mundo. A pesar de esto, cada cierto tiempo es que sale un juego que resalta sobre el resto y que sabe interpretar de buena forma el género de los soulslike , en esta línea tenemos a Lies of P, un juego desarrollado por el estudio coreano Neowiz y Round8, y que nos presenta una reinterpretación de la historia de Pinocho, en un oscuro y sangriento mundo victoriano.

La historia de Lies of P nos traslada hasta la ciudad de Krat, una ciudad que se ha visto envuelta en un baño de sangre luego de que las marionetas que se encontraban por el lugar y fueron creadas por Geppetto, se volvieran locas y comenzaran a atacar a los humanos. En este contexto es que tomamos el control de Pinocho, quien debe encontrar a su creador y hacer frente a esta amenaza.

A lo largo del juego la historia se desarrolla de buena forma, manteniéndose a tono con lo que es el juego y la historia de Pinocho, en una oscura reinvención que atrapa desde un comienzo y que te mantiene expectante de lo que ocurre. Como es de esperar, a medida que se vaya avanzando en el juego, Pinocho sostendrá una serie de diálogos en donde podrá decir la verdad o mentir, decisiones que irán afectando el transcurso de la historia y el sueño de Pinocho de convertirse en humano.

Lies of P.

La historia es acompañada por excelentes gráficos, tanto en los escenarios como en los personajes, con un gran nivel de detalle y que nos permite sumergirnos de buena forma en esta fantasía. De igual forma, el diseño de los enemigos, tanto humanos como marionetas y del mismo Pinocho se destacan bastante, con las marionetas teniendo el aspecto de policías o sirvientes que utilizaron cualquier objeto para liberarse del yugo de los humanos. De igual forma, personajes como Geppetto, están envueltos en misterio, dándole un toque más de atractivo al juego.

De esta forma, es que en una primera instancia Lies of P se destaca tanto visualmente como por la historia que presenta. Todo esto es acompañado por una jugabilidad bastante atractiva y desafiante, donde los combates opcionales y la exploración es recompensada de buena forma y donde en ocasiones la dificultad dependerá netamente del equipo que tengamos.

Pero comencemos con los jefes, tal como es de esperar de un soulslike parte del atractivo del juego pasa por los difíciles enemigos que tengamos que enfrentar, en este caso, como ya mencionamos estos se destacan por su diseño, pero también por su jugabilidad, con combates con una variedad de fases y que pondrán a prueba nuestra habilidad.

Lies of P.

Para combatir es que Pinocho, cuenta con diferentes recursos, desde un brazo intercambiable y que nos otorgará diferentes habilidades como un gancho para atraer enemigos o un golpe de electricidad, y una espada la cual podemos ir personalizando a medida que avancemos. Aquí es que nos encontramos con uno de los aspectos más atractivos del juego y es que junto con tener tres tipos de armas, pesadas, estoques y daga, es que podremos modificar cada una en hoja y empuñadura, creando nuestras propias combinaciones y obteniendo de esta forma diferentes ventajas o recursos para los combates.

En la misma línea, el combate se centra en utilizar a la perfección estas diferentes mecánicas y la de ‘parry’ y es que a medida que vayas realizando estos bloqueos exactos podremos hacer que los enemigos entren en un estado de ‘stagger’ con lo cual podremos hacer un golpe devastador o incluso romperle el arma a algunos de estos.

Con todo esto, es que la jugabilidad resulta bastante atractiva, en ocasiones se puede sentir un tanto más lenta que otros juegos del género, dado que constantemente tendremos que esperar el ataque enemigo para usar el parry, por sobre un modo ofensivo, sin embargo, una vez que le tomas la mano, el juego se vuelve realmente adictivo.

Lies of P.

En cuanto a la dificultad global del título, yo lo pondría un poco por detrás de juegos como Sekiro, Elden Ring o Dark Souls 3, por lo que si probaste estos juegos y se te hicieron demasiado difíciles debería darles una oportunidad a Lies of P, ya que aunque presenta un desafío en sus jefes se siente un poco más compasivo con los jugadores.

Finalmente, un aspecto del juego es que al enfrentar los jefes tendrás la oportunidad de utilizar un compañero al activar una fuente previo al combate, aunque esta es una opción que entrega el juego y es válido si la quieres utilizar, en ocasiones le resta mucho del desafío al juego y es que si tienes suerte el jefe puede centrar casi toda su atención en este y con ello dejarte toda la libertad para atacar y acabar con él antes de que te enfrente directamente. Cada uno es libre de jugar como se le de la gana, pero si quieres un verdadero desafío te recomendamos no activar esta opción.

Lies of P.

En conclusión…

Lies of P es un juego que resulta atractivo desde un comienzo, que divierte y que a la vez resulta un desafío. Es un juego que puede resultar atractivo tanto para los asiduos al género de los soulslike como a aquellos que nunca han probado uno y tienen ganas de sumergirse en este mundo.