Review | The Dark Pictures: Little Hope, una historia de terror que se disfruta

Finalmente ya se encuentra disponible la segunda parte de la antología de historias de terror de Supermassive Games, en esta ocasión se trata de The Dark Pictures: Little Hope, un juego que nos traslada a un abandonado pueblo en Estados Unidos, con una historia que involucra la caza de brujas, los demonios internos y la búsqueda de redención.

Lo primero que hay que mencionar es que Little Hope plantea una historia bastante alejada de lo que fue Man of Medan, la primera entrega de la saga, con algunas similitudes como el hecho de ser protagonizada por un grupo de jóvenes estadounidenses, pero completamente diferente en el resto de los aspectos.

Uno de los elementos más atractivos de esta entrega, es su trama, la cual nos pone a cargo de un grupo de estudiantes universitarios y su profesor, quienes por cosas del destino terminan en Little Hope, un pueblo aislado del cual no pueden escapar. Es en este pueblo donde comienzan a suceder extraños sucesos los cuales les muestran los sucesos que ocurrieron siglos atrás en el mismo lugar, donde varios pueblerinos fueron acusados de brujería y condenados a muerte. A la vez, la aparición de una misteriosa niña y unas extrañas criaturas vuelven todo de cabeza en una historia que atrapa desde un comienzo.

La historia de esta forma se desarrolla a medida que vamos recorriendo el pueblo, y vamos conociendo poco a poco que es lo que está ocurriendo, así hasta que todo comienza a cobrar sentido, y comprendemos como es que los sucesos del pasado están relacionados con el presente. De esta forma, Little Hope plantea una historia que tiene más que ver con el pasado que con el presente, y donde los personajes se vuelven el vehículo para relatar una historia pasada pero en la cual aún podemos intervenir.

Decimos lo anterior, ya que cada vez que el juego presenta visiones del pasado podemos interactuar con los personajes pudiendo modificar lo que va ocurriendo, y a la vez afectando cómo se desarrollan o más bien desarrollaron los hechos.

Al igual que en la primera entrega, lo más importante en este juego son las elecciones, en un mundo donde no hay elecciones buenas o malas, y donde cada acción que tomes repercutirá de una u otra forma en la historia, y que tarde o temprano tendrá sus consecuencias. De esta forma ninguna elección se vuelve fácil, y con la vida de nuestros personajes en riesgo, estas cobran aún más relevancia.

En cuanto a la jugabilidad el título nos plantea una aventura de exploración, donde debemos ir recorriendo diferentes lugares del pueblo descubriendo pistas de que es lo que está ocurriendo, qué fue lo que ocurrió e incluso qué es lo que ocurrirá, por lo que cada visión o elemento que puedas encontrar resulta de gran utilidad para avanzar y tomar las mejores decisiones.

Little Hope está bastante alejado de lo que acción se refiere, y la mayoría de las ocasiones avanza a un ritmo bastante pausado, donde el tomar decisiones que afectan las relaciones de personajes es el foco. A pesar de esto, cuenta con escenas de quick time event, las cuales marcarán los momentos más dinámicos del juego, y que hay que mencionar no son tantos como se podría pensar.

Otro de los elementos altos de este juego son sus gráficos y estilo visual, esto ayuda considerablemente a mantener el ambiente tétrico y de suspenso en el juego, volviendo la experiencia aún más inmersiva. Desde las criaturas que aparecen, hasta los diferentes detalles que se encuentran en los escenarios lucen de buena forma y permiten mantener el suspenso en todo momento.

Quizás uno de los puntos bajos de Little Hope y que en cierta medida se entienda dada la gran cantidad de posibles desarrollos que tiene la trama, es que en ocasiones debido a la relación de algunos personajes, estos tienen una conversación, y de un segundo a otro ocurre un corte abrupto para pasar al siguiente elemento. Esto significa que en ocasiones cambien su estado de ánimo de un segundo a otro, o que tras arrancar de un monstruo tengan una conversación de otra cosa.

En conclusión, The Dark Pictures: Little Hope es un juego para todos aquellos que disfrutan de las aventuras narrativas, y las historias de terror y suspenso, con una trama que poco a poco va cobrando sentido, y que desde un momento nos atrapa. Hay que mencionar que para jugarlo no se requiere haber jugado Man of Medan, ya que cada historia es independiente, siendo el único elemento en común El Conservador, aquel misterioso personaje que nos va relatando los hechos, y que es el encargado de guardar las historias que se van desarrollando en esta antología.

Cabe recordar que Supermassive Games espera que The Dark Pictures Anthology, este conformado por ocho entregas, y la tercera historia ya tuvo su primer teaser, el cual aparece una vez finalizados los créditos del juego, y que puedes revisar en el siguiente enlace.