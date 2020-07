Riot generó críticas por su alianza con un millonario proyecto de Arabia Saudita

El martes pasado Riot anunció con bombos y platillos que NEOM, un proyecto de Arabia Saudita, será su principal auspiciador durante la temporada de verano del Campeonato Europeo de League of Legends (LEC).

“NEOM es una nueva comunidad que será el hogar y el lugar de trabajo para más de un millón de ciudadanos de todo el mundo que quieran ser parte de la construcción de un nuevo modelo para una vida sostenible, trabajo y prosperidad en Arabia Saudita”, señaló Riot mediante su sitio web. “NEOM tiene la vista puesta en el futuro, y para ayudar a preparar el futuro del LEC, patrocinarán a los lentes Oracle durante las transmisiones en vivo (...)”.

Pero lo que perfectamente podría haber pasado desapercibido como otro acuerdo comercial en el marco del Campeonato Europeo de League of Legends generó críticas por parte de los seguidores de aquel encuentro.

Resulta que, según resalta Eurogamer, pese a que el proyecto NEOM se presenta como una inactiva que pretende concretar una ciudad futurista en Arabia Saudita, el desarrollo de ese proyecto está rodeado por una serie de prácticas que no se alinearían con lo que aparentemente quiere promover Riot.

Ante todo, un reciente reporte de The Guardian, se indica que el terreno donde se emplazará la ciudad futurista de NEOM no sería una zona abandonada como se indicó en la publicidad del proyecto y personas de la tribu Huwaitat estarían siendo obligadas a dejar ese lugar e incluso habrían sido asesinadas.

“Para la tribu Huwaitat, Neom se está construyendo sobre nuestra sangre, sobre nuestros huesos”, comentó Alia Hayel Aboutiyah al-Huwaiti, una activista y miembro de esa tribu que vive en Londres y habló con The Guardian. “¡Definitivamente no es para las personas que ya viven allí! Es para turistas, personas con dinero. Pero no para las personas que viven allí”.

Por otra parte NEOM está financiado por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien es apuntado como el responsable del asesinato del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi.

En paralelo a esos casos el gobierno de Arabia Saudita también tiene un cuestionable historial de derechos humanos, especialmente con respecto a las mujeres y la comunidad LGBTQ. Algo que generó particular molestia ante el anuncio de Riot considerando que la compañía aún luce los colores de la bandera del orgullo en el logo del LEC.

Todos estos antecedentes han contribuido a que fanáticos, casters e incluso trabajadores de Riot critiquen la alianza de la compañía con NEOM.

Así, por ejemplo, el diseñador principal League of Legends, Mark Yetter escribió en Twitter: “No puedo y no apoyo personalmente esta asociación. Los patrocinadores son esenciales para que el deporte prospere, pero no a costa de la vida humana y las libertades”.

Mientras otras personas apuntaron contra la postura de la compañía.

“Entiendo que una empresa no es responsable de las leyes del país en el que reside, pero esto es literalmente un anuncio para ir a un lugar donde yo y muchos otros fanáticos del LEC podrían verse amenazados por la tortura o incluso la pena de muerte por existir. Bonito logotipo de orgullo por cierto”, señaló el usuario llamado Darius.

Hasta ahora Riot no ha realizado comentarios respecto a estas críticas.